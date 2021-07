Hill+Knowlton betreut den Konsumgüterriesen in der DACH-Region

© Reckitt Reckitt will als Dachmarke bekannter werden

Reckitt setzt seit Beginn des Monats auf die Public Relations Expertise von Hill+Knowlton Strategies (H+K). Die Zusammenarbeit umfasst operative Unterstützung und strategische Beratung in Corporate- und Crisis Communications sowie Brand-PR für Marken des Unternehmens in der gesamten DACH-Region. In der Schweiz unterstützt H+K die Kommunikationsagentur Furrerhugi.