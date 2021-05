Brandpositioning mit Schweizbezug

© zvg

© zvg

Werbekampagne "Die Schweiz blickt durch"

© zvg

© zvg

© zvg

© zvg

Brandexperience am POS

© zvg

© zvg

© zvg

Über VisilabGroup Die 1988 gegründete Schweizer Unternehmensgruppe Visilab mit Sitz in Meyrin (Genf) ist mit den heute drei Marken Visilab, McOptic und Kochoptik sowie 170 Filialen verteilt über alle Sprachregionen der Schweiz und 1’300 Mitarbeitenden die führende Schweizer Optiker-Gruppe. Die VisilabGroup ist ein Tochterunternehmen des weltweit tätigen Optikers GrandVision.

Das neue Logo und Corporate Design wurde vom Marketing-Team von McOptic erstellt. Die traditionellen Grundfarben von McOptic Rot und Weiss, die den Schweizer Bezug repräsentieren, wurden beibehalten.Die Schrift und das Logo wurden denjenigen des Mutterhauses GrandVision angepasst. McOptic trägt neu als Logo das sogenannte "Caring Eye", das für das Markenversprechen von GrandVision steht: Sorgfalt, Transparenz, Liebe zum Detail sowie qualitativ hochwertige und erschwingliche Dienstleistungen., der neue Marketingverantwortliche der VisilabGroup, sagt hierzu: "Mit dem Re-branding können wir das erfolgreiche Schweizer Unternehmen zeitgemässer positionieren und eine breite Kundschaft mit unserer höchst transparenten Preisgestaltung, welche Brillenfassung und Korrekturgläser umfasst, ansprechen."Das Rebranding wird ab dem 26. April bis 19. Juni 2021 mit einer Marketingkampagne unter dem Motto «Die Schweiz blickt durch» in allen drei Sprachregionen umgesetzt. Für die Medialeistungen ist Mediatonic (Genf), OOH- und Print-Werbung CR Basel und TV-Spots Ramon + Pedro (Lausanne) verantwortlich. Die Kampagne soll alle Altersgruppen ansprechen und die Preisgestaltung klar kommunizieren, d.h. beim Kauf einer Korrekturbrille bietet McOptic gleichzeitig eine zweite Korrekturbrille für CHF 1.- an. Für noch kleinere Budgets gibt es die Möglichkeit Korrekturbrillen für die Ferne oder Nähe für CHF 49.- oder Gleitsichtbrillen für CHF 149.- zu erwerben. "Zwei Brillen zur Verfügung zu haben, ist viel bequemer. Damit hat man doppelt so viele Möglichkeiten, mit Stil und Verwendung zu spielen, z.B. eine Brille für den Alltag plus eine Sport-Sonnenbrille", so Fabrice Allegro.Das Store-Design mit viel Licht und hellem Holz vereint Transparenz und Technologie. Die Digitalisierung steht im Mittelpunkt des Kundenerlebnisses. Mit Touch-Tablets und einer durchdachten Omnichannel-Strategie haben Kunden die Möglichkeit das komplette Sortiment offline wie auch online einzusehen und mittels virtual Try-ons anzuprobieren. In den Filialen wurde ein neues, klares und direkteres Preissystem eingeführt, das nun «all-inclusive» ist. Das Preisschild bietet jeweils einen Pauschalpreis an, welches sowohl Korrekturgläser als auch Brillenfassung beinhaltet. McOptic hat deshalb auch seine Website komplett erneuert. Dies ist umso wichtiger geworden, da während der Covid-19-Pandemie die Kunden aus Sicherheitsgründen umso mehr online eingekauft haben. Neben den bestehenden Dienstleistungen, wie die Online-Terminvereinbarung oder der Filialfinder, ist es nun auch möglich das komplette Sortiment online einzusehen und eine Brille in der gewünschten Sehstärke zu kaufen.