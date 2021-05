Was einst mit einer TV-Sendung als Projekt für Arbeitslose begann, so steht es in einer Mitteilung, habe sich zu einer nationalen Non-Profit-Organisation entwickelt, die Stellensuchende aus der Medienbranche wieder fit für den Arbeitsmarkt mache. In diesem Vierteljahrhundert hat sich allerdings nicht nur JobTV weiterentwickelt, auch die Medienlandschaft und die Anforderungen des Arbeitsmarktes an die Bewerber haben sich verändert. Dem soll die Umstrukturierung inklusive Rebranding gerecht werden. "JobTV ist als Name irreführend gewesen, da wir schon seit 15 Jahren keine Fernsehsendung mehr produziert haben", so Reinhard.



Das neue FocusMedia unterstützt demnach weiterhin Stellensuchende aus der Medienbranche, bietet Fachkurse und Arbeitsmarktcoaching an, setzt aber nun den Fokus auf die neuen Medien und Arbeit 4.0. Die Zürcher haben seit 2017 einen Leistungsauftrag des SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) und stehen damit Stellensuchenden aus allen Kantonen der Schweiz offen. Seit seinem Bestehen hat der Verein nach eigenen Angaben mehr als 3000 Jobsuchenden geholfen, sich wieder fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Nun wendet er sich an eine breitere Zielgruppe. "FocusMedia versteht sich neu als Kompetenzplattform, Enabler, Vernetzer und bietet crossmediale Projekte, Workshops und Weiterbildungen an, die den Teilnehmenden ermöglichen, ihre Kompetenzen in den Fachbereichen Grafikdesign, Web Entwicklung, Video, Social Media und Multi-Channel-Publishing auf den neuesten Stand zu bringen."