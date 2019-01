Allerdings ist mit diesen Trendaussagen vorsichtig umzugehen. Denn es gilt daran zu erinnern, dass Mediapulse bei der Messung des 1. Semesters 2018 eine Panne unterlief, was dazu führte, dass die Monate Januar und Februar nicht in den entsprechenden Halbjahreszahlen enthalten sind. Was allgemein gesagt sicherlich richtig ist: Das Medium Radio ist insgesamt stabil geblieben, mit leichter Aufwärts-Tendenz im 2. Halbjahr. Diese Aussage gilt auch für die meisten Einzelsender, egal zu welcher Gruppe sie gehören. Zar gibt es welche , die bei Reichweite und/oder Hördauer verlieren, doch das bleibt in der Regel im Vertrauensbereich. Mit einer einzigen Ausnahme: Vintage Radio, ein 2016 von Ringier lanciertes DAB+-Ringier, scheint derzeit "abzuheben" - ausgehend von einem tiefem Niveau von weniger als 1000 Hörern weist es neu 1.360 Fans auf (+46%). Die Hördauer steigt um eine gute Minute auf 45.8 Minuten. Der Sender klettert damit vom 20. auf den 19. Rang.



Zwei weitere Sender gehören ebenfalls zu den Reichweiten- und Hördauer-Gewinnern, bleiben aber noch knapp im Vertrauensbereich: Planet 105 und ERF plus. An der Spitze der Privaten hingegen ist keine Bewegung festzustellen: Die ersten acht Ränge bleiben unverändert wie im 1. Semester 2018, mit Radio Ernegy Zürich auf Platz 1, gefolgt von Radio 24 und Pilatus. Obwohl Radio 24 leicht Reichweite, Hördauer und Marktanteile verliert. Den ersten Rangwechsel schafft Radio Top; es stösst mit höherer Reichweite, aber verminderter Hördauer auf Rang 9 vor und überholt damit Radio 32.

Der Trend beim Medium Radio zeigt leicht aufwärts, jedenfalls vom 1. auf das 2. Semester 2018. Die Gesamtreichweite in der Deutschschweiz stieg von knapp 82.9 auf 83,3 Prozent, die Nettoreichweite von 4,145 Millionen auf 4,164 Millionen Hörerinnen und Hörer. Die Hördauer stieg ebenfalls von 119.9 auf 124.4 Minuten.An diesem Aufwärtstrend waren alle Radiogruppen beteiligt: Sowohl die SRG als auch die Privaten legten in punkto Reichweite und Hördauer zu, die Sender, die aus dem Ausland in die Deutschschweiz einstrahlen, hingegen nur bei der Reichweite. Die Privaten gewannen 58.000 Hörer zu (+2.3%), die ausländischen Radios um 28.000 Personen (+6.3%) und die SRG um 20.000 Zuhörer (+0,7%). Alle diese Veränderungen blieben allerdings im statistischen Vertrauensbereich.Anders ist es bei der Hördauer: Hier legte die SRG auf hohem Niveau am meisten zu, von 104,8 auf 109 Minuten. Die Privaten gewannen nur knapp eine Minute hinzu (von 68,3 auf 69 Minuten) und die Auslandsender verloren gar leicht (von 43 auf 42,4 Minuten).