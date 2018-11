Der hybride Prototyp ist eine Multimediaplattform, die DAB+, UKW und Internetradiostreams abspielen kann. Im Gegensatz zu den meisten modernen Autoradios zeigt das Referenz-Radio eine einzige Liste von Sendern von all diesen Plattformen an. Es ist nicht mehr notwendig, zuerst verschiedene Quellen wie DAB+, FM oder Internet auszuwählen. Wer das Gerät bedient, tippt einfach auf ein Senderlogo, um das Programm abzuspielen. Das System sucht dann den besten Empfangsweg.

Der Prototyp eines Touchscreen-Radios für Dashboards zeigt, wie die intelligente Hybrid-Technologie das Hören im Auto verändern kann. Mit solchen Projekten und Partnerschaften wird Radioplayer Worldwide Radiostationen und Automobilindustrie dabei unterstützen, ein besseres Benutzererlebnis in den Fahrzeugen der Zukunft zu ermöglichen.

Die neue Technologie wurde auf einer Branchenveranstaltung in Berlin vor einem Publikum von Radioprofis und Vertretern von Automobilherstellern vorgestellt. Das Interface wurde auf einem 7-Zoll-Android-Touchscreen (die Größe, die in modernen Auto-Dashboards oft zu sehen ist) voll funktionsfähig gezeigt.





© zvg

Sicherheit war ein Schlüsselfaktor bei der Entwicklung. Eine einfache, intuitive Bedienung reduziert die Ablenkung der Fahrerinnen und Fahrer. Ein großes Display zeigt an was läuft und Benutzer wechseln zwischen den Lieblingssendern, indem sie auf ein Logo tippen, den Bildschirm durchsuchen oder die Tasten am Lenkrad drücken. In der nächsten Entwicklungsphase wird neben Podcasts und Personalisierung auch die Sprachsteuerung getestet.

Sender suchen, antippen und so zur eigenen Favoritenliste hinzufügen.

Das Referenz-Radio ist der Höhepunkt jahrelanger Forschung und Entwicklung mit Industriepartnern wie WorldDAB, Digital Radio UK, RadioDNS und Audi.



Autofirmen, Gerätehersteller und alle interessierten Partner sind eingeladen, den Prototypen zu testen. Zukünftige Versionen möglicher Designs könnten ihnen zur Verfügung gestellt werden, um ihn an ihre Dashboards anzupassen.