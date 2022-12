Sunshine Live geht ab 2023 in der Schweiz live

© Sunshine Live Sunshine LIve ist ab kommenden Jahr in der Schweiz empfangbar. Das Programm wird dafür eigens angepasst

Sunshine Live expandiert in die Schweiz. Ab kommenden Jahr wird die nach eigenen Angaben größte deutsche Plattform für elektronische Musik auch in der Eidgenossenschaft via DAB+ und IP verbreitet. Dafür wird das Programm für die Schweiz angepasst, zudem kooperiert der Sender mit Schweizer Partnern.