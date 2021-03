Peter Scheurer wird Programmleiter von Radio Bern1

Noch stärkerer Fokus auf regionale Themen

Zentrale Funktionsbereiche werden in den Bereich Entertainment integriert

Peter Scheurer, bisheriger Geschäftsleiter von Radio Bern1, wird per 1. März 2021 Programmleiter von Radio Bern1, verantwortet damit die Moderation sowie die Lokalredaktion des Senders und vertritt Radio Bern1 in allen programmlichen Gremien von CH Media Radio. Er berichtet künftig an Nicola Bomio, Leiter Programm Radio bei CH Media.In der neuen Organisation von CH Media profitiert Radio Bern1 von überregionalen Inhalten aus der zentralen Newsredaktion sowie vom Know-How aus den Bereichen «Musik & Research» und "Programmstrategie & Entwicklung". Der Lokalsender kann sich so künftig noch stärker auf die regionalen Themen konzentrieren und die Hörerinnen und Hörer der Region Bern täglich mit News und erstklassiger Unterhaltung begleiten. Der Fokus auf die Erfüllung des Leistungsauftrag kann somit gestärkt werden.Die Abteilungen Marketing, Events und Verkauf von Radio Bern1 werden in die Organisationsstruktur des Bereichs Entertainment von CH Media integriert, wo die jeweiligen Bereiche durch Denise Hildbrand (Marketing), André Moesch (Events) und Goce Nikoloski (Vermarktung) geleitet werden. Auch hier profitiert Radio Bern1 von der Marketing- und Verkaufs-Expertise des gesamten Entertainment-Bereichs.