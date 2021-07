Raclette Suisse schwört, wie gehabt, auf ihr Motto "Raclette isch guet und git e gueti Luune" ("RIGUGEGL"). Mit der passenden Musik könne der Genuss von Raclette aber noch gesteigert werden, meint der Verband und will diese Botschaft in einem TV-Spot transportieren.

Raclette Suisse: Und, wo ist dein Raclette Stübli?

DE RIGUGEGL Band feat. Trauffer - Raclette Reggae

Darin richtet ein junges Pärchen sein sommerliches "Raclette-Stübli" kurzerhand auf einer Picknickdecke am See ein. Auf einem Balkon geniessen Freunde fruchtige Raclette-Kompositionen und an einer idyllischen Feuerstelle im Wald zelebriert Trauffer Raclette vom heissen Grillrost. Der Refrain des Songs "Que je raclette bien" soll dabei treffend das aufkommende, wohlige Gefühl beim gemeinsamen Käseschmelzen unterstreichen.Der Raclette-Reggae "Que je raclette bien" ist nach Verbandsangaben auf allen Download- und Streaming-Plattformen der Schweiz zu finden. Außerdem gibt es ein Musikvideo zum Song. Hierfür wurde ein Ausflugsboot auf dem Brienzersee mit Lichterketten, Palmen und Liegestühlen geschmückt. Die eingeladenen Gäste tanzten darauf zu den Rhythmen des Raclette-Reggaes, lachten über die Pointen und assen Raclettekäse vom Grill.