Das zweite WM-Gruppenspiel der Schweiz erreichte am Montag auf SRF zwei einen Spitzenwert von 1,28 Millionen Zuschauenden aus der Deutschschweiz. Im Durchschnitt waren 987’000 Personen zugeschaltet, was einem Marktanteil von 71,2 Prozent entspricht. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App erzielte die Partie 669’000 Livestream-Starts.