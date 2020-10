CEO Urs Schaeppi zum dritten Quartal 2020

Rückgang im Schweizer Kerngeschäft

Belastende Investitionen in die Netzinfrastruktur

Ausbau des Mobilfunknetzes stockt – der Bedarf wächst

Die Schweiz sieht blue: Ein Name für TV, Streaming, Kino und Gaming

Fastweb wächst bei Kunden, Umsatz und Betriebsergebnis

Die wichtigsten Swisscom-Zahlen im 3. Quartal im Überblick

Ausblick

Der Konzernumsatz von CHF 8'201 Mio. liegt währungsbereinigt um CHF 176 Mio. (-2,1%) unter dem Vorjahr. Im gesättigten Schweizer Kerngeschäft erwirtschaftete Swisscom einen Umsatz von CHF 6'148 Mio. (-3,5%). Der Umsatzrückgang um CHF 226 Mio. ist vor allem getrieben durch den anhaltenden Preisdruck und die Auswirkungen von Covid-19; rund ein Drittel davon (CHF 73 Mio.) entfällt auf Roaming. Positiv entwickelt sich das Geschäft in Italien: Das Umsatzwachstum bei Fastweb beträgt im Vergleich zum Vorjahr EUR 90 Mio. (+5,7%).Der Rückgang im Schweizer Kerngeschäft konnte dank verbesserter Effizienz grösstenteils aufgefangen werden. Das konsolidierte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt mit CHF 3'356 Mio. um CHF 4 Mio. unter dem Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis und zu konstanten Währungen stieg der EBITDA um CHF 7 Mio. (+0,2%). Im Schweizer Kerngeschäft ist der EBITDA praktisch stabil (-0,5%), bei Fastweb hingegen erhöhte er sich um 4,6% (in EUR). Unter dem Strich resultiert mit CHF 1'166 Mio. ein solider Reingewinn, der vor allem als Folge eines höheren Ertragssteueraufwands um CHF 15 Mio. oder 1,3% unter dem Vorjahr liegt.Swisscom investiert kontinuierlich in die Qualität, Abdeckung und Leistungsfähigkeit ihrer Netzinfrastruktur und baut damit ihre Technologieführerschaft aus. Die konzernweiten Investitionen bleiben per Ende September mit CHF 1'632 Mio. (-11,0%) hoch und auf vergleichbarer Basis stabil. Per Ende September 2020 hat Swisscom in der Schweiz rund 4,3 Mio. oder 80% der Wohnungen und Geschäfte mit Ultrabreitband (mehr als 80 Mbit/s) erschlossen. 3,0 Mio. oder 56% der Wohnungen und Geschäfte profitieren von schnellen Verbindungen mit mehr als 200 Mbit/s. Bis Ende 2021 wird Swisscom alle Gemeinden mit Ultrabreitband erschliessen und so auch abgelegenen Ortschaften einen Zugang zu Ultrabreitband ermöglichen.Das 4G/LTE-Netz von Swisscom deckt per Ende September 2020 99% der Schweizer Bevölkerung ab. Seit Ende 2019 versorgt Swisscom 90% der Schweizer Bevölkerung mit 5G mit Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s. Um das Potenzial von 5G zu nutzen und Daten effizienter und schneller übertragen zu können, braucht es die Erneuerung bestehender und den Bau neuer Antennen mit 4G wie auch 5G. Das Datenvolumen wächst aufgrund des erhöhten Bedarfs deutlich stärker als der Ausbau der Kapazitäten im Netz für 4G und 5G. So stieg im Jahr 2019 das Datenvolumen im Mobilfunknetz im Vorjahresvergleich um 29%. Die Kapazität des Mobilfunknetzes konnte aber trotz den getroffenen Massnahmen wie etwa zusätzlichen Antennen, Frequenz-Management und Software-Upgrades um lediglich 5% erhöht werden.Im September lancierte Swisscom unter dem Namen blue ein übergreifendes Entertainmenterlebnis mit neuen Angeboten und Inhalten und der Freiheit, überall darauf zugreifen zu können. Auch für Kunden der Konkurrenz. Swisscom Kunden können seit dem 20. Oktober auch wieder live die Spiele der höchsten Ligen im Schweizer Eishockey mitverfolgen und verpassen kein Spiel mehr. Die MySports Kanäle können ganz einfach mit wenigen Klicks direkt über die blue TV Plattform abonniert und über die Swisscom Rechnung bezahlt werden.Fastweb zeigt auch im dritten Quartal eine gute Leistung: Das Festnetz-Breitbandgeschäft entwickelt sich positiv. Der Kundenbestand stieg innert Jahresfrist um 3,6% auf 2,70 Mio. Breitbandkunden. Im Mobilfunk verzeichnete das Unternehmen in einem gesättigten und hart umkämpften Markt wiederum einen Zuwachs von 13,6% im Vergleich zum Vorjahr auf 1,89 Mio. Kunden. Fastweb setzt verstärkt auf Konvergenz: Bereits 34% der Kunden nutzen ein Bündelangebot aus Festnetz- und Mobilfunk.Swisscom erwartet für das Geschäftsjahr 2020 unverändert einen Nettoumsatz von rund CHF 11,0 Mrd., einen EBITDA von rund CHF 4,3 Mrd. sowie Investitionen von rund CHF 2,3 Mrd. Bei Erreichen der Ziele plant Swisscom, der Generalversammlung 2021 für das Geschäftsjahr 2020 eine unveränderte, attraktive Dividende von CHF 22 pro Aktie vorzuschlagen. Aufgrund von Covid-19 und auf Basis der betreffenden Verordnung hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung 2021 wie in diesem Jahr virtuell durchzuführen. Die Aktionäre werden zu gegebener Zeit informiert.