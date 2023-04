Maserati

Zum zweiten Mal in Folge ist Maserati Hauptsponsor und offizieller Autopartner beim Rolex Monte-Carlo Master, das Ende der Woche startet, Auch in der Schweiz läuft es für die Luxusmarke. Maserati gehört bei den Zulassungen zu den Gewinnern im ersten Quartal.

In den ersten drei Monaten des Jahres sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 58.819 Fahrzeuge zugelassen worden. Das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitrum von 8,5 Prozent. Dabei erreicht der Marktanteil der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben laut Auto Schweiz mehrheitlich mit 54 Prozent einen neuen Rekord. Welche Marken besonders gut performen, zeigt ein Blick in die Zahlen.

Der Automarkt in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein lässt Chipkrise und Lieferprobleme allmählich hinter sich. Im März kl