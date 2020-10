Haldemann ist seit mehr als 20 Jahren in der Kreativbranche tätig und hat die Branding-Agentur Metadesign in der Schweiz und in den USA als Eigentümer geführt. 2016 verkaufte er sein Unternehmen an die Publicis Groupe und verantwortete als CEO die Integration in das globale Kommunikationsnetzwerk. Im Juni dieses Jahres hat er die operative Führung der Agentur abgegeben und die neu geschaffene Position des globalen Chairman von Metadesign übernommen. Diese Aufgabe wird er behalten.Mit der Neuordnung der Agenturen unter einer Dachorganisation inklusive Gruppen-CEO und Geschäftsleitung setzt Publicis seine "Power of One"-Strategie fort. Nach der Integration von Einheiten wie Leo Burnett, Saatchi & Saatchi und der Digitalagentur Notch Interactive in Publicis Communications war Anfang dieses Jahres noch die operative Zusammenführung des Mediazweigs der Publicis-Gruppe hinzugekommen – unter Führung von CEO Thomas Wildberger. Nun geht es weiter: Die Kommunikationsagenturen Publicis Zürich, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, Publicis Emil, Prodigious, die Markenberatung Metadesign, die Mediaagenturen Publicis Media, Zenith, Spark Foundry, Starcom sowie die Digitalagenturen Notch Interactive, Performics und Publicis Sapient werden künftig durch die neue übergeordnete Organisation geführt. Die Gruppen-Geschäftsleitung besteht neben Haldemann als Vorsitzendem aus Peter van der Touw (COO Publicis Communications), Dirk Lux (CEO Publicis Media), Lukas Eiselin (CEO Metadesign) und Edgar Magyar (CFO Publicis Groupe Zürich).Durch die Neuorganisation will die Agenturgruppe nach eigenen Angaben ihr Leistungsangebot im Sinne ihrer Kunden stärker integrieren und eine bessere Zusammenarbeit der einzelnen Dienstleister gewährleisten. "Unser Ziel muss es jetzt sein, die einzelnen Agenturen mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen klar am Markt zu positionieren und gleichzeitig unseren Vorteil in der Zusammenarbeit auszuspielen", lässt sich Haldemann, CEO Publicis Groupe Zürich, in einer Medienmitteilung zitieren.Im Zuge der Neuordnung hat Thomas Wildberger, der bisherige CEO von Publicis Communications, nach Angeben von Publicis seinen Rücktritt von dieser Position erklärt.