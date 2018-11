© zVg.

Kampagnenverantwortliche UBS: Daniel Fischer (Leiter Marketing Region Schweiz), Sonja Kingsley-Curry (Leiterin Creative Concepts & Campaigns), Manuela Gualeni (Projektleiterin Creative Concepts & Campaigns), Sava Stanisic (Key Account Mangement CIC), Amir Ferhatbegovic (Digital Marketing Manager), Sanja Hauser (Digital Marketing Manager), Juan Colmenero (Content Marketing Specialist).



Publicis: Peter Brönnimann (CD), Jan Kempter (Text), Andrea Klainguti (Art Direction), Meret Lauener, Jacqueline Willimann (Beratung).

Um auf ihr KMU-Bankpaket aufmerksam zu machen, platziert die UBS ihre Werbung direkt neben den Kleininseraten von Gärtnern, Gipsern und Malern. Die UBS-Inserate nehmen dabei Bezug auf die Firma nebenan. So will die Bank auf einfache Art zeigen, dass sie auch für kleinere KMU ein attraktiver E-Banking-Partner ist.Die Kleininserenten sind allesamt UBS Kunden und kommen so zu einem grösseren Werbeauftritt als üblich. Neben Kleininseraten wird das Konzept auch auf Bannern und Social Media umgesetzt.