Noch werde das Fest als grosses, internes Geheimnis gehandelt – was bei der Zürcher Kantonalbank Tradition habe, schreibt das Eventunternehmen. Die stufenweise Begleitkommunikation inklusive Big Reveal, ebenfalls von Gruber & Ianeselli umgesetzt, sorge aber sicher für angeregte Spekulationen im Personalrestaurant und am Pausentisch.

© zVg

Führungsduo: Fabian Gruber, Creative Driector (rechts), Alessandro Ianeselli, CEO

Verstärkung in der Projektleitung

, die sich seit Herbst 2021 als Projektleiterin für Live-Projekte bei Gruber & Ianeselli engagiert, begleitet die Zürcher Kantonalbank in diesem Projekt. Sie bringt über 10 Jahre Erfahrung in der Projektleitung und -gestaltung im Event- und Livebereich mit, unter anderem bei Aroma und Hauser & Partner. Aktuell macht sie zudem den MAS Arts Management an der ZHAW.