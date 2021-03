Mehr zum Thema

Smadooh Media

DOOH-Netzwerk mit 1100 Screens in 129 Coiffeur-Salons

Heute geht die Firma samdooh Media mit 1'100 Screens an über 129 Standorten in allen Gidor-Filialen an den Start. In der Mitteilung ist von Zauber die Rede. Gemeint ist eine KI-Anwendung, die individuellen Content ausspielt, und zwar abhängig davon, welchem Geschlecht und Alter die Maschine eine Person zuordnet, die dem Plakat gerade am nächsten steht.