Swisscom

Swisscom erreicht den 1. Platz beim CHIP-Mobilfunknetztest 2023. Das Fachmagazin bewertet das Mobilfunknetz von Swisscom zum achten Mal in Folge als das beste Netz der Schweiz. Neben dem Gesamtsieg gewinnt Swisscom auch in allen anderen Kategorien, unter anderem "bestes 5G Netz". All die gewonnenen Tests zeigen: Swisscom ist bereit für beste Netz- und Servicequalität.

