Es sind neue Wege, die Privera für die Erstvermietung der Wohnräume, von denen die letzten im Herbst dieses Jahres bezugsfertig sein sollen, eingeschlagen hat: Influencer machen in Sozialen Netzwerken für die 343 Wohnungen auf dem Bülacher Areal aufmerksam. Das Fotoshooting fand in drei Musterwohnungen statt. Ein Team vom Möbelhaus Pfister richtete dafür die drei Wohnungen in drei verschiedenen Stilen ein. Darin setzen sich die ehemalige Freestyle-Skifahrerin Jäger, Rossi und Da Silva gekonnt in Szene. Mit diesen Fotos hat das Influencer-Trio selbst bestimmt, wie es die Vorzüge des nachhaltigen Wohnens im Quartier seinen Followern auf Instagram präsentiert. "Damit erreichen wir viele Digital Natives, was gerade im urbanen und konkurrenzintensiven Wohnungsmarkt im Raum Zürich von Vorteil ist", wird Marcel Frick, Leiter Vermietungsmanagement bei Privera, in einer Mitteilung zitiert. Ein weiterer Vorteil von Influencern sei, dass deren Videos und Fotos das Wohnen im Guss-Quartier aus mehreren, authentischen Perspektiven erlebbar machen.



Im Showroom konnten Interessierte schon vor der Fertigstellung des Quartiers mit 3D-Brillen die Wohnungen und Umgebung erkunden – mit einem Virtual Reality-Rollercoaster. Auch die Influencerinnen Jaeger und Rossi teilten ihre Fahrten mit ihren Followern. Die Idee dafür wurde in Zusammenarbeit mit der 3D-Agentur Designraum entwickelt.