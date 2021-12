20 Minuten Advertising, die Vermarktungs-Unit von 20 Minuten, senkt per 1. Januar 2022 die Anzeigenpreise der 20 Minuten Print-Titel in der Deutsch- und Westschweiz sowie der regionalen Ausgaben. Für den Werbemarkt resultieren damit Preisnachlässe von bis zu 23 Prozent im Vergleich zu 2019, also vor dem Ausbruch der Pandemie, und bringt damit den Tausend-Kontakt-Preis auf das Niveau von 2019. Die Preisanpassung wird trotz prognostizierter Erhöhung der Papierpreise auf Anfang 2022 umgesetzt.