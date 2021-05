Im Zentrum der motivierenden Kommunikation stehen sechs Videos und sechs Keyvisuals. Ziel ist es dabei, die Lebens- und Gesundheitskompetenzen von Jugendlichen zu fördern. Die Kampagne "Be all kinds of strong" wird im Rahmen des Präventionsprogramms "cool and clean" ausgespielt und voraussichtlich über mehrere Jahre wiederholt. Hinter der Kampagne steht Swiss Olympic als Dachverband des Schweizer Sports und Migros Fitness als Official Partner. Über diese Kooperation wird die Kampagne Out-of-Home bald in allen Migros Fitness-Filialen zu sehen sein. Nach einem Auswahlverfahren wurde die Kreativagentur Freundliche Grüsse mit der Umsetzung beauftragt.

© Freundliche Grüsse

© Freundliche Grüsse

© Freundliche Grüsse

© Freundliche Grüsse

© Freundliche Grüsse

© Freundliche Grüsse

Credits Verantwortlich bei Swiss Olympic/"cool and clean": Marc Schumacher, Franziska Wehrle, Adrian von Allmen (Gesamtverantwortung)

Daria Bohli, Dunja Anken (Projektleitung)

Nina Heyder, Annina Krähenbühl, Colin Cuvit (Website)

Cristina Cinieri (Übersetzungen)

Gian-Carlo Schmid (Partner). Verantwortlich bei Migros Fitness: Marcus Schwedhelm (Gesamtverantwortung)

Andreas Cadisch (Projektleitung)

Jennifer Rathgeb (Website & Übersetzungen) Verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Gesamtverantwortung)

Norihito Iida, Mara Schwegler (Art Direction)

Remo Wyss (Grafik)

Phillip Gloyer (Text/Konzept)

Bernhard Brungs (Text)

Jasmine Segginger, Sarah Winker (Beratung)

Film und Foto-Produktion: Tasty Pictures

Lea Fee (Producer)

Burak Erinmez (Regie und Foto)

Moritz Reinhart (Kamera)

Die Zürcher haben sich den jungen Regisseur und Fotografen Burak Erinmez an die Seite geholt. Mit seiner Bildsprache gelingt es auf authentische Weise, das Lebensgefühl der Zielgruppe wiederzugeben und die Jugendlichen auf Augenhöhe zu erreichen. Auf Social Media wird die Kampagne auf den Facebook- und Instagramkanälen von "cool and clean" und Migros ausgespielt. Verlinkt wird auf die Landingpage . Hier werden zehn Life Skills anhand konkreter Beispiele aus der Lebenswelt der Jugendlichen vorgestellt und Tipps zu deren Stärkung vorgeschlagen. Ein Wettbewerb zu Beginn der Kampagne sorgt für weiteres Involvement.