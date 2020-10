Das Foto stammt aus einem Beitrag im Magazin Galaxus.ch. Darin portraitierte der Online-Händler die Verwandlung des Drag-Künstlers Vitor Hugo Souza in die Kunstfigur Victoria Shakespears. Fotografiert hat es Thomas Kunz. "Mit dem Portrait wollten wir einen sehr persönlichen Einblick in die Welt der Dragqueens geben", lässt Kunz in einer Mitteilung wissen. "Wir durften Vitors Verwandlung in Victoria mitverfolgen - insgesamt fünf Stunden. In dieser Zeit haben wir sehr viel über Make-up und Styling erfahren, aber auch über Kreativität, Mut, Ablehnung und Feindseligkeit."Den PR-Bild Award vergibt News Aktuell für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen. Insgesamt 900 Motive waren in diesem Jahr für den Wettbewerb eingegangen. Eine Jury aus Medien- und Kommunikationsexperten traf eine Vorauswahl, die Sieger wurden durch die Stimmen der Jury und ein öffentliches Voting ermittelt.Für Deutschland gewann das Bild "Tetris Challenge - 1800 Dinge, die Leben retten", eingereicht vom Malteser Hilfsdienst. Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto "Patienten aus Plastik" von der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmundi Vienna). Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht.