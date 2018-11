Das war die Jury: - Matthias Ackeret, Chefredaktor "persönlich"

- Frank Behrendt, Senior Advisor Serviceplan Public Relations

- Ralph Caba, Direktor Öffentlichkeitsarbeit Ford-Werke GmbH

- Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York

- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin

Bildredaktion APA

- Natanja Marija Grün, Talent der #30u30-Crew 2017 & Social Media

Specialist bei IKEA Deutschland

- Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport

- Jens Hungermann, Chefredaktor des Magazins Pressesprecher

- Hans-Peter Junker, Chefredaktor VIEW

- Tobias Körner, Talent der #30u30-Crew 2017 & Senior Account

Executive bei Red Lorry Yellow Lorry

- Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin

Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

- Monika Schaller, Stellvertretende Leiterin Kommunikation und

Leiterin der externen Kommunikation weltweit, Deutsche Bank AG

- Sebastian Schneider, Geschäftsführer bei PPR Media Relations und

Fotograf

- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell GmbH

- Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer,

Leiter Büro Berlin

- Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt

© zvg

Die deutsche Sängerin und Songwriterin Alina performte die vor den rund 250 Gästen ihren Song "Die Einzige".

Elena Bieler, Marketing Manager bei Grächen und St. Niklaus Tourismus und Gewerbe, Cecile Matter, Projektleiterin bei Geotourismus Mattertal, und der Fotograf Stefan Walter nahmen am letzten Donnerstag Abend den Preis bei der Verleihung im Hamburger Grünspan entgegen. Bereits zum 13. Mal vergab die dpa-Tochter news aktuell den PR-Bild Award für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen.Walters Foto überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermassen und erreichte das beste Gesamturteil. Walter fotografierte für die Walliser Destinationsvermarktung den extremen Alltag der Alpsennen im Mattertal. Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG: "Das Wallis fasziniert - auch über die Schweizer Grenzen hinweg. Letztes Jahr konnte eine Walliser Urrasse - das Schwarznasenschaf Berta - unseren renommierten Branchenpreis heimbringen. Dieses Jahr ist es das harte und dennoch reiche Leben der Alpsennen, das uns berührt. Vielleicht weil wir uns in unserer reizüberfluteten und rationalen Welt bisweilen nach dem Mystischen und Archaischen sehnen. Dem Siegerbild ist es gelungen, diese Assoziationen in uns hervorzurufen. Und gleichzeitig den Blick auf die Tourismus Region Mattertal zu schärfen."Für Deutschland gewann in diesem Jahr das Foto "Dream Big" von Mini Molars Cambodia e.V.. Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto "Minipig Rudi wieder gesund" von Vetmeduni Vienna.Weitere Gewinner aus der Schweiz:Platz 3: "Was bin ich?" - Universität St. Gallen (HSG), Marco GersterLifestylePlatz 1: "Alpenleben" - Grächen und St. Niklaus Tourismus und Gewerbe, Stefan WalterPlatz 2: "Lauenensee Hockey" - Schweiz Tourismus, Martin MägliAlle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht.