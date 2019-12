TopScorer PostFinance

Und so funktioniert es

Die Idee war es, eine neue Währung für die Eishockey-Nachwuchswelt ins Leben zu rufen. Unter dem Kampagnendach «More than a goal» wurde der Wert von all dem, was der Nachwuchs benötigt (Ausrüstungsgegenstände, Trainingslager, Transportbusse etc.) in Schweizer Franken festgelegt.Wenn ein Goal oder Assist des PostFinance Top Scorers 300.– Franken wert ist, kann die Nachwuchsabteilung damit beispielsweise zwei Helme kaufen. Vier Scorerpunkte (1'200.– Franken) ergeben eine neue Goalieausrüstung, mit 21 Goals und Assists (6'300.- Franken) kann der Nachwuchs eine Garderobe renovieren und 30 Scorerpunkte (9'000.- Franken) verhelfen dem Nachwuchs zu einem Trainingslager. Und damit wissen nun alle: Punktet der Top Scorer, profitiert der Nachwuchs. Die Massnahmen wurden konzipiert und umgesetzt auf Billboards für SRF für die Sendung Eishockeyaktuell sowie für Live-Spiele, auf Online-Bannern, OOH und DOOH sowie Social Media.