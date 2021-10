Mehr zum Thema

APG/SGA

Das sind im Juni die Poster of the Month

Das Publikum hat entschieden und die Poster of the Month gewählt. Den ersten Platz im traditionellen Wettbewerb der APG/SGA holt die Schulwegkampagne 2021 der BFU, Beratung für Unfallverhütung in Bern. Auf den beiden weiteren Plätzen folgen "Le soleil toute l'année" - ein Plakat der Engadin St. Moritz Tourismus AG sowie das Motiv der Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG für "100 % Einheimische Energie".