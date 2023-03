APG|SGA

AMS Agro-Marketing Suisse – Suisse Garantie

Es ist Anfang März, die Wahl zum "Poster of the Month" des vergangenen Februars ist abgeschlossen. Auf Platz eins landete nach Angaben der Aussenwerbefirma APG|SGA diesmal AMS Agro-Marketing Suisse mit Suisse Garantie.

Das Podest der Gewinner-Sujets:Rang 1: AMS Agro-Marketing Suisse – Suisse Garantie APG|SGA