NK Media

Die beiden CEOs von NK Media in ihrem neuen Büro: Nicolas Kubat und Max Felner (v.l.)

NK Media wächst. Die Social Media Agentur hat einen neuen Standort in der Bellariastrasse in der Zürcher Enge bezogen und ihre Bürofläche vervierfacht. Die neuen Räumlichkeiten bieten nun Platz für rund 50 Mitarbeitende. Zudem bieten die Dienstleister neue Services an.

Seit Anfang des Jahres bietet NK Media neu in ihrem Portfolio Social Recruiting Massnahmen an, mit denen Unternehmen ihre Employerbrand stärken u