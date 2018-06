Das CMF unterstützt den Kodex für die Einhaltung von Mindeststandards bei Pitches für Geschäfts‐ und Nachhaltigkeitsberichte. Verabschiedet hatten den Kodex Anfang Juni dieses Jahres 13 Reporting‐Agenturen aus dem deutschsprachigen Raum. „Wie die Initiatoren des Pitch‐Kodex sind wir davon überzeugt, dass ein fairer, transparenter Wettbewerb zwischen Agenturen bessere Konzepte und Lösungen hervorbringt“, erklärt Andreas Siefke, erster Vorsitzender des CMF. „Wir befürworten ausdrücklich das Ziel, gemeinsam mit Unternehmen die Qualität der Ausschreibungen von anspruchsvollen Berichtsprojekten zu optimieren und können unseren Mitgliedern eine Unterstützung des Kodex nur empfehlen.“



Höhere Qualität der Ausschreibungen für Berichtsprojekte

Über das Content Marketing Forum (CMF): Das CMF ist die Interessengemeinschaft der führenden medialen Dienstleister im deutschsprachigen Raum und mit mehr als 100 Mitgliedsunternehmen der größte Verband dieser Mediendisziplin in Europa. Als Branchenverband vertritt das CMF eine Mediensparte, die pro Jahr acht Milliarden Euro umsetzt. Die Mitglieder des Verbandes, darunter auch elf Firmen aus der Schweiz, sind Agenturen, die für ihre Kunden wegweisende Content‐Strategien entwerfen und umsetzen und dabei wirksame Inhalte für alle Mediengattungen, einschließlich Print, Video, Mobile und Online produzieren.

Unterzeichnet haben den Kodex bislang die Agenturen berichtsmanufaktur, cometis, heureka, HGB, IR‐ONE, Kammann Rossi, Kirchhoff Consult, NetFederation, nexxar, S&C, Scheufele Hesse Eigler, wirDesign und 3st. Sie werden künftig nicht mehr an Ausschreibungen teilnehmen, die nicht den im Kodex festgehaltenen Standards entsprechen, der auf der Website www.pitch‐kodex.com einsehbar ist.„Seit Jahren wird von Agenturen ein Verfall der Pitch‐Kultur beklagt. Wir wollen dieser Entwicklung in unserem spezifischen Tätigkeitsfeld konstruktiv und dialogorientiert entgegentreten“, erläutert Eloy Barrantes, Geschäftsführer der Wiener Agentur nexxar, einer der Initiatoren des Kodex. „Wir laden alle Reporting‐Agenturen und Unternehmen herzlich ein, sich aktiv an der Entwicklung des Pitch‐Kodex zu beteiligen. Am Ende des Prozesses sollte eine Checkliste stehen, die es Unternehmen und Agenturen ermöglicht, das Beste aus einer Pitch‐Situation herauszuholen.“Geboren wurde die Idee des Pitch‐Kodex im Rahmen des ersten Roundtables von Reporting‐Agenturen im deutschsprachigen Raum, der im September 2017 in Wien stattfand. Im Fokus des Kodex stehen das Briefing, der Umfang der eingeforderten Leistungen, der Kontakt zu Fachansprechpartnern, Transparenz und Fairness, ein realistisches Zeitfenster, die persönliche Präsentation und das Recht am geistigen Eigentum.