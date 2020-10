Den Ausschlag für Ruf Lanz gaben laut der ZHAW „der langjährige Leistungsausweis, die Grösse der inhabergeführten Agentur sowie die guten Noten in Kreativrankings und Auftraggeberumfragen“. Die geplante Kampagne wird junge Talente auf die Infotage der ZHAW School of Engineering aufmerksam machen. Das Resultat wird Anfang 2021 zu sehen sein.Die kreativen Künste der kleinen aber feinen Agentur im Herzen Zürichs sind unbestritten. Nachfolgend eine Kollektion von Kampagnen, über die HORIZONT SWISS berichtet hat. Beobachtbar ist dabei die Beharrlichkeit, mit der die Agentur von Danielle Lanz und Markus Ruf eisern am Prinzip der kreativen Werbeidee festhält. Ein Fels in der Brandung, sozusagen, wo sich heute immer mehr Branchenteilnehmer von technischen "Gadgets" vereinnahmen lassen. Dabei ist unbestritten, dass eine kreative Idee in allen Ausprägungen funktioniert.