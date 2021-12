© Publicis Publicis Media setzt sich im Pitch bei Nestlé durch

Publicis Media gewinnt Nestlé Schweiz erneut als Kunden und entscheidet somit einen der grössten und wichtigsten Media-Pitches des Jahres in der Schweiz für sich. Für einen der grössten Werbe-Auftraggeber in der Eidgenossenschaft bildet die Mediaagentur mit Nestlé One ein neues, maßgeschneidertes Kundenteam.