, geschäftsführender Inhaber von Cash Cow Farmers: "SIX zählt zu unseren Gründungskunden. Wir freuen uns deshalb ganz besonders über das entgegengebrachte Vertrauen. Es ist spannend, zu sehen, wie SIX die Balance hält zwischen der Stabilität ihrer Services und einem starken Innovationsgeist, den wir sonst eher von Start-ups kennen. Das macht auch unsere Aufgabe als Agentur extrem spannend."Timur Tekyeli, Head Brand Management bei SIX: "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und sind sicher, mit Cash Cow Farmers den richtigen Partner gefunden zu haben." Die Hamburger Agentur mit spezieller Branchenexpertise für Finanzdienstleistungen ist nun im Aufbau ihres Zürcher Offices.