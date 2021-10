Für Pinterest selbst liegt der Grund dafür auf der Hand: Die auf visuelle Suche spezialisiertes Social Media Plattform bietet Inspiration in jeder Phase des Kaufprozesses – und zwar nicht nur für Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch für Werbetreibende, Händler und Content-Creator.

Collection Slide Show Anzeigen

© Pinterest

Pinterst Collection Slide Show Anzeigen

Neue inspirierende Händlerdetails

© Pinterest

Idea Pin-Anzeigen mit bezahlten Partnerschaften, bessere Produktfilterung und Leitfaden für Händler

© Pinterest

Pinterest Idea Pin-Anzeige

Nutzerinnen und Nutzer entdecken und kaufen auf Pinterest Produkte, die sie lieben, und erzielen daher höhere Warenkorbwerte. Tatsächlich sind die Warenkörbe von Pinterest-Nutzerinnen und Nutzer im Vergleich zu Nutzerinnen und Nutzer anderer Plattformen um 85 Prozent größer (Dynata, April 2021). Die aktualisierten Collections Ads von Pinterest sollen dieses Potential für Händler noch weiter ausschöpfen. Collection Slideshow Anzeigen ermöglichen Werbetreibenden, mit ihren Katalogen kaufbaren, videoähnlichen Content in Form von Slideshows mit ihren Produkten zu erstellen. Bei Collection Slideshow Anzeigen werden die markierten Produkte dynamisch ausgewählt und personalisiert an die Pinner ausgespielt.Pinterest-Shopperinnen und -Shoper verlieben sich nicht einfach nur in ein Produkt – sie verlieben sich in eine Marke. 64 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer suchen auf Pinterest Ideen, Produkte und Dienstleistungen, denen sie vertrauen können. Pinterest ist ein Ort, an dem Marken eine Verbindung zu ihrer Zielgruppe aufbauen und mit ihren Werten punkten können, schreibt das Unternehmen in einer Case-Studie zu den diversen Neuerungen.Die neuen inspirierenden Händlerdetails von Pinterest helfen Marken, ihre Geschichte zu erzählen. Sie sorgen außerdem dafür, dass die Beziehung zwischen Marken und Nutzerinnen und Nutzer gestärkt werden, indem Marken ihre Werte kommunizieren können. Dazu gehören zum Beispiel Werte wie umweltfreundlich, wohltätiges Engagement, verantwortungsvoll beschafft, persönliche Note und inklusiv. Durch Präsentieren dieser Details können Händler eine bessere Verbindung zu Nutzerinnen und NUtzer aufbauen, die in Einklang mit ihren Werten shoppen möchten.Darüber hinaus hat Pinterest vor Kurzem das Verifizierte-Händler-Programm auf weitere Länder ausgeweitet, darunter Spanien, Italien, Österreich,, Brasilien und Mexiko. Dadurch erweitert Pinterest seinen Marktplatz um erstklassige Händler und Produkte, die Pinner inspirieren. Im Gegenzug für hochwertige Produkte, akkurate Metadaten, inspirierenden Content und angemessene Versand- und Rückgaberichtlinien erhalten Händler Mehrwert durch verbesserte Distribution, ein spezielles Badge für mehr Vertrauen sowie Conversion-Reporting und -Insights.Content-Creator sind ein wesentlicher Bestandteil von Pinterest, denn sie erwecken die Inspiration durch ihre Kreativität und Expertise zum Leben. Um Creator beim Aufbau ihres Business auf Pinterest weiter zu unterstützen, experimentiert Pinterest jetzt mit Idea Pin-Anzeigen mit bezahlten Partnerschaften. Dieses neue Anzeigenformat ermöglicht ausgewählten Werbetreibenden, Idea Pins von Creators zu bewerben, mit denen sie zusammenarbeiten.Idea Pin-Anzeigen mit bezahlter Partnerschaft ermöglichen Unternehmen, innerhalb der Communities reichweitenstarker Creator neue Zielgruppen zu erschließen. Sie können die Pins bei ihren eigenen Zielgruppen bewerben und die Performance auf der Anzeigenplattform von Pinterest messen. Nutzer*innen kommen zu Pinterest, um sich von ihren Lieblingsmarken und -Creatorn inspirieren zu lassen und zu shoppen. Deshalb sind gute Anzeigen auf Pinterest nicht nur willkommen, sondern werden sogar erwartet. Pinner können sich inspirierende Videos und Bilder ansehen und finden dann die schrittweise Anleitung in der Anzeige. Idea Pin-Anzeigen mit bezahlter Partnerschaft werden in diesen 15 Ländern in der Beta-Version veröffentlicht: USA, Vereinigtes Königreich, Irland, Kanada, Australien, Neuseeland, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden, Brasilien und Mexiko.Zusätzlich dazu führt Pinterest auch kleinere Änderungen ein, die die Nutzung existierender Tools für Händler effizienter und einfacher machen. Von besserer Produkt-Filterung über optimierte Messungen bis hin zu automatisierten Budgetlösungen. Ein neuer Leitfaden für die Optimierung des eigenen Feeds beinhaltet Best-Practice Beispiele für Händler und zeigt anschaulich, wie sie Reichweite und Relevanz erzielen können, um die Shopping-Performance zu verbessern.Pinterest erklärt das Userinnen- Userverhalten auf der eigenen Plattform wie folgt: "Auf Pinterest geht es beim Shopping um ENTDECKUNG. Es geht darum, Produkte zu finden, von denen du nicht einmal wusstest, dass sie existieren – und gleichzeitig herauszufinden, wer du wirklich bist. Deshalb startet Pinterest heute eine Marketing-Kampagne in den USA und bald in weiteren Ländern: zur Feier der einzigartigen Customer Journey auf Pinterest."