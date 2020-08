Mehr zum Thema

Ikea

Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz wirbt Ikea nun auf Pinterest

Ikea und Pinterest starten in der Schweiz zum ersten Mal mal eine gemeinsame Kampagne zum Thema Einrichtung und Dekoration fürs Schlafzimmer. Ikea Deutschland war bereits mit zwei solchen Projekten vorangegangen. Nun ruft Ikea also auch in der Schweiz Pinterest-Nutzer dazu auf, ihr persönliches "Träumezimmer" - so der Name der Kampagne - zu planen und in die Realität umzusetzen.