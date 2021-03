Pinterest in der DACH-Region Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine zum Entdecken. Monatlich nutzen mehr als 450 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Pinterest, um Inspirationen für ihr tägliches Leben zu finden. Mit Vertriebsteams in Berlin, Hamburg und München hat Pinterest langfristige Beziehungen zu Marken wie Otto, IKEA, Nestlé, MINI, Home24, HelloBody, Springlane und vielen weiteren aufgebaut. Auch in der Schweiz wächst Pinterest sehr stark. Wichtige Werbekunden sind u.a. Schweiz Tourismus, VW, UBS und Credit Suisse. Im Jahr 2020 erfuhr Pinterest im Werbegeschäft starkes Wachstum. So hat sich die Anzahl aller Werbetreibenden auf Pinterest verdoppelt, die Kampagnen-Anzahl verdreifacht und bis heute sind in Deutschland 15 der 20 Top-Ad-Spender auf der Plattform aktiv. Am Mittwoch, den 3. März 2021, lud Pinterest die globale Werbeindustrie zum ersten virtuellen Werbe-Summit Pinterest Presents mit einem hochkarätigen Line-Up aus lokalen und globalen Referenten ein.

Über Dr. Nikos Kotalakidis Dr. Nikos Kotalakidis war mehr als acht Jahre bei Google in verschiedenen Regionen und Rollen tätig. Zuletzt war er Leiter des Specialist-Teams “See, Solve, Scale“ für Zentraleuropa für Search, Shopping, Measurement, Programmatic, datengesteuertes D2C-Marketing- und Media Solutions. Er führte ein vielfältiges Managementteam, das für den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu Partnern in allen Branchen verantwortlich war und ihnen dabei half, die Effizienz und die Ergebnisse ihrer Kampagnen zu verbessern. Zuvor leitete er das vertikale Vertriebsgeschäft für Branchen wie Consumer Goods, Technologie und Versicherungen in der DACH-Region. Vor Google arbeitete Nikos für die Boston Consulting Group, Booz & Company und für die Renewable Energy Corporation. In früheren Funktionen war er als Strategie-Direktor für den Venture Capital Fund Erfinderfonds und als Sonderberater bei der Ständigen Vertretung Griechenlands der Vereinten Nationen tätig. Nikos ist außerdem Gründungsinvestor verschiedener Unternehmen. Er hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universität Heidelberg, einen Doktortitel von der Universität Hamburg und einen MBA von der Columbia University.

Dabei wird soll er eng mit funktionsübergreifenden Teams - verantwortlich für Creators, Agenturen, Creative Strategy und Measurement - zusammenarbeiten, um Pinterest-NutzerInnen ein personalisiertes und, wie es heisst, inspirierendes Nutzungserlebnis zu bieten. Dr. Nikos Kotalakidis wird an Philip Missler berichten, der seit Mitte letzten Jahres als Head of Europe bei Pinterest das Europageschäft verantwortet. Seine Erfahrung im langfristigen Aufbau von Geschäften und Beziehungen mit grossen Marken und Werbetreibenden machten ihn zur idealen Besetzung, sagt Philip Missler, Head of Europe bei Pinterest. Kotalakidis selbst schaut mit Begeisterung auf den einzigartigen Mehrwert, den Pinterest für Verbraucher und Werbetreibende biete, heisst es in der Mitteilung weiter.