Credits Gesamtverantwortung: STOBAG, Aurora Michelutti; Lead-Agentur: PinkSquirrel Communication Ideas; Landingpage: Netzreich; Media-Strategie und -Planung: Konnex Media; Bildbearbeitung und Produktion: Detail AG.

Nach zwei Kommunikationswellen im Frühling und Sommer läuft aktuell die dritte Welle der Online-Imagekampagne. Die von der Zürcher Agentur PinkSquirrel konzipierte Digital-Kampagne spricht unterschiedliche Zielgruppen mit spezifisch ausgesteuerten digitalen Werbemitteln an und führt sie auf die entsprechende Landingpage bei STOBAG Im Zentrum stehen wiederum die Kundinnen und Kunden, welche mit auf die Jahreszeit abgestimmten Statements das Interesse auf die Glasdachsysteme, Pavillons und Terrassen-Pergola lenken. Mittels eines klar definierten Funnel-Approachs soll das Kundenerlebnis noch fokussierter und bewusster auf die Planung gerichtet werden. Ganz nach dem Motto «STOBAG schafft Lieblingsplätze im Freien, an denen Ihnen das Wetter egal sein wird.»Zur Kampagne gehören auch Offline-Werbemittel, welche verkaufsunterstützend am POS der zahlreichen Fachpartner zum Einsatz kommen. Die Digital-Kampagne läuft aktuell in der Schweiz, im nördlichen Europa sowie in den USA/Canada.