Matteo Panzavolta gründete Authena im Jahr 2018, Sarah Merola ist LIfe Science Vertical Leader und stiess 2021 zu Authena.

Authena glaubt an eine phygitale Welt ohne Fälschungen und Betrug, indem es die erste Plattform für Authentizität und Rückverfolgbarkeit als Service (ATaaS) anbietet, die einzelne Produkte schützt und eine neue Ebene der Kommunikation zwischen Herstellern und Verbrauchern durch proprietäre IoT-Sensortechnologie und Blockchain schafft. Im Gespräch mit Sarah Merola (Video) und Matteo Panzavolta (Text) blicken wir auf eine neuartige Technologie mit viel Potenzial.

Was macht Ihren Ansatz zur Sicherung von Authentizität und Rückverfolgbarkeit einzigartig? Matteo Panzavolta: Authena eliminiert Fälschungen an der Quelle, bietet durchgängige Rückverfolgbarkeit, Omnichannel-Bestandsmanagement in Echtzeit, Nutzerbindung für B2C- und komplexe B2B-Umgebungen und bietet eine sichere und vertrauenswürdige Brücke zwischen physischen Produkten und sammelbaren digitalen Zwillingen im Metaverse (NFT).



Authena

Das Interesse an unserer Technologie auf der CES 2023 war überwältigend. Matteo Panzavolta

Authena

Authena M3TA™ - the most secure phygital

Authena Authena M3TA, Projekt "Bored Gorilla"

Matteo Panzavolta: Mit Authena M3TA können Unternehmen die sicherste Phygitalität mit Produktsicherheit und Rückverfolgbarkeit innerhalb globaler Vertriebsstrukturen gewährleisten und Fälschungen in der realen Welt und im Metaversum bekämpfen.Das robuste End-to-End-Framework (11 europäische und US-amerikanische Patente angemeldet) basiert auf die Near-Field-Communication (NFC) spezialisierte, anpassbare Tags, Transponder, Geo-Locators und hochinnovative Multi-Umweltsensoren. Alle wichtigen Informationen werden in der Blockchain gespeichert. Das Producer Dashboard nutzt KI-Algorithmen, um Warnungen und Analysen zu erstellen und die globale Lieferkette zu steuern.Matteo Panzavolta: Sehr gerne! Anfang Januar 2023 erlebten wir den erfolgreichen Abschluss eines M3TA-Anwendungsfalls in Zusammenarbeit mit Adidas für das Euroleague-Basketballteam Red Star aus Serbien. Das Team Red Star hatte Authena NFTs von Heim- und Auswärtstrikots an seine Fans ausgegeben, welche nach dem Spiel gegen Real Madrid vom 10. Januar mit diesen NFTs echte Spielertrikots erhalten konnten.Das Projekt sorgte ab Oktober, als die NFTs an die Fans ausgegeben wurden, für Begeisterung und Engagement. Beide Kollektionen waren ausverkauft, und die Fans freuten sich darauf, ihre Spieler zu treffen, den VIP-Bereich zu betreten und das signierte, getragene T-Shirt direkt aus der Hand ihres Lieblingssportlers zu erhalten.Matteo Panzavolta: Das Interesse an unserer Technologie auf der Consumer Electronic Show war überwältigend. Wir sprachen mit Luxusmarken, Automarken, Herstellern von Elektrokomponenten, Verbrauchermarken und Branchenanalysten. Ein Analyst brachte es auf den Punkt: "Das ist die umfassendste Lösung, die ich je gesehen habe." Wir konnten unsere Technologie anhand einer versiegelten Magnumflasche des Bored Gorilla NFT-Wein, Impfstoffampullen, einem teuren Parfüm und einem Schönheitsprodukt demonstrieren. Die Besucher unseres Standes erlebten unsere Authentifizierungstechnologie durch Antippen ihres Smartphones, ohne dass ein App-Download oder die Verwendung eines QR-Codes erforderlich war.Matteo Panzavolta: Produkte, in die unsere Technologie integriert ist, gibt es bereits in 75 Ländern, und wir sind derzeit in der Schweiz, Italien, Deutschland, der Türkei, Argentinien, Serbien und Indien tätig. Unser Ziel ist es, bald Kunden in den USA zu haben und gleichzeitig unseren Kundenstamm in Europa weiter auszubauen.Matteo Panzavolta: Neben den Geschäftszielen bleibt unsere Mission unverändert und lässt sich in 2 Kernpunkten zusammenfassen. Die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Lieferkette, um die langfristigen Nachhaltigkeitspläne grosser Unternehmen direkt und positiv zu beeinflussen sowie die Sicherung von physischen Produkten mit ihren digitalen Zwillingen, um Marken bei der Navigation und Monetarisierung des Metaverse-Kanals zu unterstützen und gleichzeitig die Schöpfer-/Community-Wirtschaft zu aktivieren.