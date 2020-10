Bei den zehn neuen Mitarbeitenden bei Sir Mary handelt es sich nach Agenturangaben um:- Sie arbeitet im Content-Team. Do Amparo war zuvor als Marketingleiterin und Key Account Managerin bei Joiz tätig, wo sie unter anderem Branding Entertainment-Formate umgesetzt hat. In den vergangenen vier Jahren hat sie im Ausland für unterschiedliche Kunden Content-Strategien entwickelt und produziert.- war bislang bei Farner als Social Media & Community Manager tätig und verantwortet bei Sir Mary als Content Consultant unter anderem den Auftritt der UBS.- war zuvor bei TBWA und Wirz in der Strategie im Einsatz und unterstützt neu ebenfalls den Content-Bereich als Content Consultant.- kommt als Concept Creative Digital von Danfoss, wo er als Engineer Project Leader agierte.- ist langjähriger Digital-Experte. Seine vorhergehenden Stationen waren unter anderen DDB, BBDO-Interone und zuletzt Cream Colored Ponies. Bei Sir Mary ist der Hamburger als Senior Art Director aktiv.ist neue Graphic-Designerin und kommt von Rod, wo sie Kampagnen vom Bundesamt für Gesundheit, Jobs.ch und 20 Minuten betreute.entwickelte nach dem Studium an der HSG digitale Produkte für sein Start-up und verstärkt nun den strategischen Output als Junior Strategist, und zwar zusammen mitals Strategy Assistant, die von Jung von Matt/Limmat kommt.Mitals Account Managerin undals Junior Account Manager hat die Agentur ihr Beratungsteam verstärkt. Maurice kommt von Virtue, wo er unter anderem Ikea betreute. Nadine war davor bei Scholz & Friends als Digital Account Managerin tätig.