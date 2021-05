Der Jurist bringt nach Hochland-Angaben langjährige Marketing- und Führungserfahrung in der Konsumgüterindustrie mit. Nach verschiedenen Stationen innerhalb des Schweizer Lebensmittelkonzerns Hero, darunter als Vorsitzender der Geschäftsführung der Schwartauer Werke, übernahm er 2018 als General Manager das Cluster Northern Europe mit Verantwortung für die Benelux-Länder, UK, Nordics und die baltischen Staaten und wurde in Personalunion zum CEO von Semper in Stockholm berufen (Niederlassungen in Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen).



Bei Hochland tritt der gebürtige Hamburger als Chief Commercial Officer die Nachfolge des langjährigen Vorstands für Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung, Thomas Brunner, an, der sich zum Jahresende ins Privatleben zurückzieht.