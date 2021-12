Kellerhals ist seit 1. April 2017 Leiterin der Markt- und Publikumsforschung bei der SRG. Sie hat an der Universität Bern Soziologie und allgemeine Ökologie studiert. Zudem hat sie ein Nachdiplomstudium in angewandter Statistik absolviert. Ihre berufliche Karriere startete Kellerhals 2001 bei Swiss International Air Lines. Danach wechselte sie zur Schweizerischen Post. Von 2012 an war sie Leiterin Forschung und stellvertretende Geschäftsführerin bei der Mediapulse AG.