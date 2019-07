Vor seinem Wechsel zu dem amerkanischen Hersteller von Beamern, Monitoren, interaktiven Touch-Displays und Großformat-Displays war Andreas Brüser für Komm.Passion tätig. Bei der bei der Unternehmensberatung und Kreativagentur kümmerte er sich als Senior-Berater um die Themen Analyse und Strategie. Nebenberuflich engagiert er sich unter anderem in der PR-Forschung und -Lehre: als Dozent an der Westfälischen Hochschule und Autor für Springer VS.



Sein Ziel ist es, das markenprofil von View Sonic weiter zu schärfen und stärker zu regionalisieren. mir