Publicis

Ende August verlässt Peter van der Touw die Publicis Groupe Zürich. Er geht auf eigenen Wunsch, um sich Bertaungsprojekten zu widmen

Peter van der Touw verlässt die Publicis Groupe Zürich per Ende August 2023 auf eigenen Wunsch. Der Senior Strategic Advisor kam im Rahmen der Integration von Notch Interactive zur Publicis Groupe. Davor hat er die Digitalagentur als CEO während 10 Jahren geleitet. Was er künftig machen will.

Peter van der Touw hat seit Beginn des Jahres die Position Senior Strategic Advisor, in Teilzeit, für Spezialprojekte innerhalb der Gruppe