Es waren Frauen dabei, die zuvor noch nie einen Viertausender bestiegen haben, aber auch gestandene Bergsteigerinnen wie Raha Moharrak, die erste saudi-arabische Frau auf dem Mount Everest. 43 der höchsten Gipfel der Schweiz sind bestiegen. Jetzt warten noch die anspruchsvolleren Gipfel auf die Frauenseilschaften. Auch das Matterhorn gehört noch dazu. Wegen der schlechten Bedingungen musste Schlagerstar Beatrice Egli diese Woche ihre Matterhornbesteigung in letzter Minute absagen.



© Julia Amstutz

Frauenseilschaft am Allalinhorn

Die weibliche Sicht auf die Destination Schweiz

Die Peak Challenge ist Teil der Kampagne "100 Prozent Women", die Schweiz Tourismus (ST) dieses Jahr am Weltfrauentag initiiert hat – mit Unterstützung des Schweizer Alpen-Clubs SAC, des Schweizer Bergführerverbands und des Outdoor-Ausrüsters Mammut. Dies 150 Jahre nach der Matterhornbesteigung durch die erste Frau, der Britin Lucy Walker. ST will mit der Kampagne Frauen aus dem In- und Ausland ermutigen, Neues auszuprobieren – insbesondere in Outdoor-Bereichen, welche vorwiegend noch als Männerdomänen wahrgenommen werden.Schlagerstar Beatrice Egli wollte diese Woche als erste Frau im Rahmen der Challenge das Matterhorn besteigen und sich damit einen Herzenswunsch erfüllen. "Ich war bereit für das Horu. Gerade als wir unsere Sachen gepackt hatten, kam der Anruf, dass es mehr Niederschlag gegeben habe als erwartet", erzählt Egli. "Wir mussten schon einmal wegen der schlechten Bedingungen verschieben, aber davon lasse ich mich nicht abhalten." Wenn das Wetter mitspielt, wird Beatrice Egli im August die Bergikone doch noch besteigen.Als Beweis für die erfolgreiche Besteigung posten alle Teilnehmerinnen ein Gipfelselfie, die auf der Peak-Challenge-Seite gesammelt werden. Die Foto-Galerie ist eine Sammlung starker, unternehmungslustiger Frauen mit eindrücklicher Schweizer Bergkulisse, die das gemeinsame Erlebnis noch mehr zusammengeschweisst hat.Besonders erfreulich ist, dass es die Challenge schafft, Frauen anzuspornen, sich an ihren ersten Viertausender zu wagen. Das zeigen beispielsweise die Social-Media-Posts von elsitrichot_revesalpin oder about.ju. Rita Christen, Präsidentin des Schweizer Bergführerverbands, findet auch deshalb die Challenge eine super Sache: "Klar beteiligen wir uns an der Kampagne. Das Bergsteigen von Frauen zu fördern ist zwar keine unserer Prioritäten, aber die 100 Prozent Women Peak Challenge präsentiert das Bergsteigen in der Öffentlichkeit als wertvolle Herausforderung und generiert Aufträge für unsere Bergführerinnen." Christen wird selbstverständlich auch an der Challenge teilnehmen und den Piz Bernina Ende August mit einer Frauenseilschaft in Angriff nehmen. "Als Bündnerin kann ich den einzigen Viertausender in Graubünden natürlich nur empfehlen", so Christen. "Der Gipfel ist über den Spallagrat auch für ambitionierte Einsteigerinnen zugänglich und bietet mit dem Biancograt eine besonders schöne Himmelsleiter für Fortgeschrittene."Wer auch an der Challenge teilnehmen möchte, aber niemanden in seinem Umfeld zum Mitmachen findet, wird vielleicht mit einem Aufruf in der Facebook-Gruppe 100 Prozent Women fündig oder bucht einfach eine Tour, beispielsweise bei der Mammut Alpine School.Gemeinsam mit der Tourismusbranche hat ST zudem im März 2021 auf MySwitzerland.com/women rund 230 Angebote und Events zusammengestellt, bei denen die weibliche Sicht auf die Schweiz im Fokus stehen. Alle Erlebnisse – die von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen dauern – sind von Frauen geführt, um ihnen und ihrem Tun eine Plattform zu geben und Vorbilder zu schaffen. Rund die Hälfte der Erlebnisse wurde neu für die Kampagne 100 Prozent Women entwickelt.