© zVg DOOH-Fläche an der Zürcher Bahnhofstrasse

Clear Channel Switzerland und die One Tech Group, Spezialist für Advertising und Programmatic Technology, haben eine Partnerschaft verkündet. Über die SSP1, die DooH Supply-Side Platform der One Tech Group, können Werbetreibende ab sofort über 500 digitale Screens an diversen Standorten in der Schweiz programmatisch buchen.