Pret A Manger

Der Zürcher Pret-Store in der Löwengasse (hier im Bild) zählt zu den Standorten, die SSP von P-Star Food übernimmt.

SSP The Food Travel Experts, weltweiter Player im Bereich Verkehrsgastronomie und Hochfrequenzlagen, übernimmt von der P-Star Food AG drei weitere Pret-Stores in der Deutschschweiz. Alle Stores befinden sich in hochfrequenten Zürcher Top-Lagen Löwenstrasse, Rennweg und im Zürcher Hauptbahnhof.

Diese Transaktion stärke die weitere Expansion der Marke Pret und SSP in der Deutschschweiz, erklärt der Verkehrsgastronom. Somit setze SSP