Entstanden ist die Idee SaveSwissLives aufgrund des Namens SwissLife. Die Wendesatz-Kampagne der SwissLife lieferte dazu die Steilvorlage, da eine Corona-Erkrankung auch eine Wendung im Leben sein kann, bei schwerem Verlauf sogar eine schlimme Wendung. Die Kampagne ist eine schelmische Hommage an die SwissLife Wendesatz-Kampagne von Spillmann/Felser/Leo Burnett. Auch heute ist sie immer noch eine der beliebtesten Schweizer Kampagnen.

© PAM

© PAM

© PAM

© PAM

© PAM

© PAM

© PAM

Miro Pfister und Fareed Parvez Sheik

Wäre der Absender der Wendesatz-Kampagne damals nicht die SwissLife gewesen, würde die Botschaft SaveSwissLives inhaltlich nicht funktionieren. «Wir machen keinen Hehl daraus, dass SaveSwissLives ohne das Original gar nicht möglich wäre. Deshalb sind wir bewusst nahe bei der Original Kampagne geblieben, damit man diese auch als solche erkennt.», so Miro Pfister, Mitinhaber und Creative Director bei PAM Advertising.Verschiedene Corona-Wendesätze dramatisieren die Impfthematik zusammen mit einer angepassten Subline: «Das Leben ist voller Wendungen. Eine Corona-Erkrankung kann die Fatalste sein. Lassen Sie sich impfen.». Am Schluss erfolgt ein auflösender Twist übers Kampagnen-Logo: SaveSwissLives. Alle Kampagnen-Sujets sind auf der Website save-swiss-lives.ch zu sehen und können dort auch heruntergeladen werden.Um die Kampagne schweizweit zu schalten hat PAM ein Crowdfunding auf WeMakeIt gestartet. Das Ziel sind CHF 75'000.–. Am Projekt verdient die Agentur nichts, das gesammelte Geld wird vollumfänglich für die Finanzierung der Druck- und Werbeschaltungen eingesetzt. Unterstützern winken verschiedene Belohnungen: unter anderem eine Erwähnung in den Kampagnen Credits, ein Kampagnen-Sujet, in dessen Headline der Vorname des Spenders vorkommt, sowie ein Bade-Package bestehend aus einem designten Badetuch mit dem Aufdruck "Rück näher, ich bin geimpft." und einer aufblasbaren Spritze.