So wurde der Kernwert der Marke mit dem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit verbunden. Die Empfehlung zur Vision für die Materialisierung mit Braunkarton und Weiss entstand bei Keim Identity auf Basis einer Umfeldanalyse am POS, die zeigte, dass diese Farbkombination das Potenzial zu einem Alleinstellungsmerkmal hat.



© zvg

© zvg

© zvg

© Keim

Credits Verantwortlich bei Keim Identity: Matthias Keim (Creative Director), Christine Keim (Markenstrategie), Benjamin Stetter (Senior Design). Verantwortlich bei Mammut: Verena Lambrecht (Head of Communication Design), Jörg Richter (Print & Packaging Manager)

Bei der Überarbeitung des Packagings standen zum einen neue physische Formen im Fokus. Wo immer möglich entwickelte Keim Identity Verpackungen die durch eine raffinierte Falttechnik den Einsatz von Plastikteilen und meistens sogar von Klebstoff überflüssig machten. Dabei entstanden nicht nur nachhaltige Lösungen, sondern auch physische Formen, welche die Produkte optimal einbetten und sich von herkömmlichen Verpackungen abheben.Die Verpackungen ermöglichen einerseits ein gutes Produkterlebnis und bieten andererseits Platz für die zentralen Produktinformationen. Keim Identity hat sich bereits vor über zehn Jahren auf klebstofffreie Verpackungen spezialisiert und dazu eigens Falttechniken sowie Verschlüsse ohne Hilfsmittel entwickelt. Diese Techniken hat Keim Identity bereits bei mehreren Outdoor-Marken und weiteren Produkten umgesetzt.Das Visual Konzept setzt auf eine starke Wirkung des Braunkartons kombiniert mit weissen Flächen, welche das rote Markenzeichen und rote Produktnamen tragen. Durch die Konzentration auf einige wenige USPs auf der Frontseite der Verpackung entsteht ein ruhiges und klares Gesamtbild. Hand in Hand mit den Produktionsspezialisten und Produktmanagern sowie der Marketingabteilung von Mammut entwickelte Keim Identity gegen 50 verschiedene Verpackungen und einen universell einsetzbaren Hangtag. Mammut hat das Konzept auf weitere Anwendungen übertragen. Inzwischen sind die Verpackungen in den Mammut-Shops und bei vielen Händlern im Einsatz und es entsteht am POS ein neuer, starker und unverwechselbarer Gesamteindruck.Die Materialkombination hat Keim Identity auch bei der Gestaltung des Unpackaging-Erlebnisses für den Onlineversand sowie bei der Stationery aufgegriffen. Auch Visiten- und Grusskarten sind aus Braunkarton hergestellt. Hier kommt die Farbkombination Braun und Weiss durch ein Key Visual zum Tragen. Für ein nahtloses Kundenerlebnis ist gesorgt.