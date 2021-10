Eine der Spezialitäten von Outdoor Media ist die handverlesene Flächenselektion, und zwar Budgetgrössen-unabhängig, egal ob für die nationale Grosskampagne oder für die drei Plakate rund um den Dorfbrunnen. Dieses Versprechen hat die Marti Communications AG in einer, was anderes kam wohl kaum in Frage, landesweiten Out-of-Home-Kampagne umgesetzt. Die Botschaft: Egal, wer wo auch immer und wofür auch immer gut sichtbare Aussenwerbung machen will, ist bei Outdoor Media an der richtigen Adresse.

© Marti

