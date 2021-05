Mehr zum Thema

Mobile-Shopping

40 Prozent aller Galaxus/Digitec-Bestellungen erfolgen mit dem Handy

Die Kundinnen und Kunden von digitec und Galaxus bestellen heute in vier von zehn Fällen mit dem Handy. Vor fünf Jahren war dies erst in einem von zehn Fällen so. Es ist also klar, wohin die Reise geht. Die Corona-Wellen haben die Menschen zwar an die Computer zurückgebracht, doch der Siegeszug des Mobile-Shoppings geht weiter.