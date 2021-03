Als Consultant Social Media Marketing ist sie bei der Zürcher Kreativagentur verantwortlich für die Entwicklung von Strategien und Konzepten der Social Media Kampagnen. Ihr Thema am 16. März: der Use Case von AOP-IGP. Der Schweizerischen Vereinigung, die OPENROOM bis 2024 mit ihrem Mandat beauftragt hat.



Unter dem Titel "Willkommen im digitalen Dorf" wird Dagmara am Beispiel der beiden Qualitätszeichen für Schweizer Spezialitäten AOP (Appelation d’Origine Protégée) und IGP (Indication Géographique Protégée) aufzeigen, wie man in der heutigen Zeit mit intelligenter Content Creation nachhaltige Neztwerkeffekte für 39 Produkte-Marken generieren kann. Ausserdem erfährst Du anhand von konkreten Beispielen, was die Vorteile und Hindernisse von Cross-Promotion sind und wann diese Strategie im Social Media eingesetzt werden kann. Hier geht es zur Anmeldung.