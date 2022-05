© zVg

Zur Unterstützung literarischer Nachwuchstalente organisiert der grösste Schweizer Buchhändler Orell Füssli den Schreibwettbewerb Open Word. Teilnahmeberechtigt sind alle Interessierten ab 16 Jahren, die in Baselstadt, Baselland oder im Fricktal wohnen. Eine unabhängige Jury kürt fünf bis zehn Finalisten, die am 23. September 2022 einen fünfminütigen Auftritt an der Open Word-Veranstaltung in der Halle West im Bahnhof Basel SBB erhalten. Der*die Sieger*in wird im Anschluss vom Publikum gekürt.