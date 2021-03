Mehr zum Thema

Connect-Test

Swisscom hat in der Schweiz das beste Mobilfunknetz

Es ist der dritte Sieg in Folge. Die Swisscom steht erneut beim Mobilfunknetztest von Connect im 27. Jahr und dem global agierenden Infrastruktur- und Benchmarkingspezialist Umlaut an der Spitze, vor Sunrise und Salt. In der Untersuchung für die DACH-Region gewinnen in Deutschland die Telekom und in Österreich Magenta.