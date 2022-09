In den USA können Menschen jetzt auch gebrachte On-Schuhe kaufen und verkaufen. Das Schweizer Sportlabel lanciert mit Onward einen digitalen Resale-Store

von Michael Reidel

Die Schweizer Sportschuhe-Marke On lanciert in den USA eine Secondhand-Plattform. US-Kunden des Unternehmens können auf Onward kaum getragene Schuhe des Labels online kaufen oder in Zahlung geben. On, das seit 2010 am Markt agiert und an dem Tennislegende Roger Federer Anteile hält, konzentriert sich seit seiner Gründung auf Nachhaltigkeit.